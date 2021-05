ECM, filiale di Progress Rail, fornirà sottosistemi di bordo a Siemens Mobility GmbH

(FERPRESS) – Roma, 27 MAG – Siemens Mobility GmbH ha selezionato ECM S.p.A., una sussidiaria di Progress Rail, controllata da Caterpillar, come fornitore del sottosistema di bordo per i treni in circolazione sulle linee italiane equipaggiate con il Sistema Controllo Marcia Treno (SCMT), il sistema nazionale di protezione automatica dei treni (ATP).

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 27/5/2021 h 16:54 - Riproduzione riservata