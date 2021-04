ECF-European Cyclists’ Federation: FIAB (e l’Italia) confermati nel board della più grande ONG bike friendly al mondo

(FERPRESS) – Roma, 27 APR – ECF-European Cyclists’ Federation ha rinnovato metà del proprio board (otto membri complessivi). Tra i quattro nuovi eletti l’Italia e FIAB-Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta mantengono un proprio rappresentante: Francesco Baroncini, già Direttore di FIAB, è stato eletto come board member.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it