Eav: visita all’impianto di Ischia. Raddoppiati i bus in circolazione in 5 anni

(FERPRESS) – Napoli, 4 OTT – I servizi su Ischia rappresentano una parte consistente dei servizi su gomma di EAV, con 3,4 milioni di km/anno sui 13,0 km/anno complessivi (circa il 26%).

Il programma si articola nei vari mesi dell’anno in funzione del bel tempo e dei flussi turistici, con corse che vanno da 450 corse al giorno del periodo invernale alle 850corse al giorno del mese di agosto.

