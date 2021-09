EAV: su linee vesuviane costretti a riproporzionare il programma di esercizio giornaliero per indisponibilità personale viaggiante

(FERPRESS) – Napoli, 7 SET – Con l’entrata in vigore dei nuovi orari sulle linee vesuviane da lunedì 6 settembre ci si era posto l’obiettivo di aumentare le corse giornaliere di circa il 30% e di ridurre i ritardi. Il nuovo orario si è reso possibile grazie all’aumento del numero di treni disponibili che, con i 67 di oggi, raggiunge il record almeno degli ultimi otto anni. Uno sforzo enorme: mai tanti treni disponibili per la circolazione.

