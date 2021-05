EAV: presentata la nuova opera di Jorit realizzata sulla Stazione di Giugliano della metropolitana Piscinola-Aversa

(FERPRESS) – Napoli, 21 MAG – “Quando Jorit mi ha proposto di rappresentare lo sguardo di Basile, l’inventore della fiaba di Cenerentola, ho pensato che era quanto mai attuale. Perché Napoli è come una Cenerentola che ha perso la scarpetta, ha perso la sua potenza. Una Napoli che si ritrova povera ed è alla ricerca del suo Principe. Il suo Principe sono i passeggeri della metropolitana, i napoletani, la loro dignità ed i loro diritti” ha commentato Umberto De Gregorio, Presidente di EAV, che ha poi aggiunto “sarà lo sguardo di Giovan Battista Basile, il più illustre cittadino di Giugliano, ad accogliere quindi da oggi i viaggiatori all’uscita della metropolitana di Giugliano.

