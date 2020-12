EAV: parte la gara per il sistema di Controllo centralizzato sulle reti della Vesuviana

(FERPRESS) – Napoli, 30 NOV – In data 18/11/2020 l’EAV ha trasmesso alla G.U.U.E. per la pubblicazione il bando di gara europea per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per il rinnovo del Sistema di telecomando della Circolazione rete sulle linee ex circumvesuviana con sistema CTC evoluto (Centralized Traffic Control – Controllo centralizzato del traffico) per un importo a base di gara di circa euro 8,8 milioni.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 30/11/2020 h 11:39 - Riproduzione riservata