EAV: nessuna cassa integrazione e ripristino del servizio nelle fasce centrali della giornata

(FERPRESS) – Napoli, 27 NOV – A seguito della collocazione in zona rossa della Campania i servizi ferroviari sono stati svolti dal 23 Novembre con una sospensione oraria tra le ore 11.00 e le 15.00 e con un anticipo sulla chiusura di circa un’ora e trenta minuti rispetto ai programmi normali.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it