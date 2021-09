EAV: nelle ultime settimane, l’analisi dei guasti sui passaggi a livello ha evidenziato l’assenza di situazioni di pericolo

(FERPRESS) – Napoli, 6 SET – In merito alla diffusione di notizie circa presunti pericoli derivanti da episodi di malfunzionamento dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie di EAV, l’azienda precisa in una nota che, in tutti i casi di possibili guasti (tra l’altro molto rari anche in valore percentuale attesa l’estrema affidabilità degli impianti e l’elevato numero degli stessi) la sicurezza ferroviaria e stradale è sempre garantita da specifiche procedure di emergenza validate dalla competente ANSFISA a livello nazionale.

