EAV: nei prossimi 5 anni il numero dei treni disponibili aumenterà del 40% e l’età media si abbasserà del 60%

(FERPRESS) – Napoli, 16 FEB – EAV ha diffuso una nota sulla situazione dei treni: nei prossimi cinque anni il numero dei treni disponibili aumenterà del 40% rispetto ad oggi. Inoltre età media dei rotabili si abbasserà del 60% passando da 27 ad 11 anni.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it