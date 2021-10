EAV: importante decisione del Tribunale di Napoli sul tema della retribuzione ferie

(FERPRESS) – Napoli, 20 OTT – Il Tribunale di Napoli, Sez. Lavoro, Giud. Marco Ghionni Crivelli Visconti, ha rigettato la domanda avanzata da un lavoratore per vedersi riconosciuto il diritto a ottenere per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva, della “indennità perequativa” e della indennità compensativa”, così come erogate in busta paga nei giorni di effettiva presenza anche con dichiarazione di nullità delle disposizioni della contrattazione collettiva, accogliendo integralmente le argomentazioni in diritto avanzate dal difensore di Eav, Avv. Marcello D’Aponte.

