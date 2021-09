Eav: il programma per la riapertura delle scuole. Dal 15 settembre previsti 57 bus aggiuntivi

(FERPRESS) – Napoli, 13 SET – Da domani Martedì 14 riapre la linea Napoli Poggiomarino.

Sulle vesuviane le corse previste da domani sono 216. Ben 18 in più di quelle che avevamo sino al 5 Settembre. Ma meno di quelle che avevamo previsto (264) con il nuovo orario in vigore dal 6 Settembre. Il maggior numero di treni a disposizione consentirebbe di aumentare le corse.

