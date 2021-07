EAV: Funivia del Faito, martedì 6 luglio riprende il servizio

(FERPRESS) – Roma, 5 LUG – Lunedì 5 luglio sono state effettuate tutte le operazioni di controllo sull’impianto della Funivia del Faito, che hanno confermato che il fermo della funivia di ieri domenica 4 luglio è stato causato da un fattore esterno (black out elettrico) che ha provocato la rottura di un fusibile. Il guasto è stato gestito correttamente dal personale di servizio, con grande professionalità. Domani il servizio riprende regolarmente.



L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it