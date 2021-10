EAV: firmato decreto per la ripartizione del fondo complementare al PNRR

(FERPRESS) – Napoli, 21 OTT – Il Ministro Giovannini ha firmato il decreto che ripartisce il fondo complementare al PNRR (Decreto 363/2021) per circa 1,5 miliardi per la messa in sicurezza ed il potenziamento delle ferrovie regionali. Per una volta la Campania fa la parte del leone. Infatti , di questi 1,5 miliardi oltre un terzo (546 milioni) sono destinati alla Regione Campania e precisamente ad EAV che ha presentato, grazie alla Direzione Mobilità ed alla fattiva spinta del consigliere delegato ai Trasporti Luca Cascone, progetti importanti e strategici, in particolare per il futuro delle linee vesuviane.

Pubblicato da COM il: 21/10/2021 h 16:09