Eav: firmato contratto per progettazione definitiva collegamento delle linee vesuviane con la stazione AV Afragola

(FERPRESS) – Napoli, 20 APR – EAV è stato nominato, per tramite di Regione Campania, soggetto attuatore dell’intervento in oggetto del valore complessivo di € 40.000.000,00 a valere su fondi POR/FESR 2014/2020.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it