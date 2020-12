EAV: ecocompattatore stazione di Montesanto raggiunge 200mila conferimenti

(FERPRESS) – Napoli, 30 DIC – L’eco compattatore installato da EAV nella stazione di Montesanto nel mese di luglio 2020, ha raggiunto ad oggi 200.000 conferimenti, raddoppiando l’obiettivo iniziale delle 100.000 bottiglie entro la fine dell’anno. Risultato straordinario raggiunto grazie al contributo di oltre 12.000 cittadini che hanno depositato plastica e PET da destinare alla raccolta differenziata, sottraendola alle stazioni ed allo smaltimento indifferenziato.

