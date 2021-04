EAV e mobilità sostenibile, verso Procida 2022: in prova il primo bus elettrico

(FERPRESS) – Roma, 8 APR – In vista dell’anno da Capitale italiana della Cultura, Procida implementa la sua mobilità. Con l’obiettivo di disincentivare il trasporto privato e alimentare quello pubblico avvicinandosi a una imminente svolta green. Sono stati trasferiti giovedì 8 aprile sull’isola e sono prossimi alla messa in esercizio due nuovi bus, forniti dalla Regione Campania, modello Citytour della Volskwagen della lunghezza di 5,60 metri, adatti alla circolazione sulle strade dell’isola, con una capacità di 20 passeggeri.

