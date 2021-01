EAV: De Gregorio scrive a De Luca, inserire dipendenti TPL tra categorie a rischio per vaccino Covid

(FERPRESS) – Napoli, 7 GEN – Il Presidente di EAV ha scritto al Presidente De Luca questa Lettera: “Caro Presidente, nei criteri di selezione dei cittadini italiani ai fini della vaccinazione anticovid, risulta del tutto assente la categoria degli addetti al Trasporto Pubblico Locale. Eppure si tratta di una categoria, in particolare quella esposta in prima linea nel contatto con il pubblico (autisti, capotreni, controllori ecc.), che ha dato un contributo importante nella crisi pandemica per un servizio pubblico essenziale che non si è mai fermato.

Pubblicato da COM il: 7/1/2021 h 12:31 - Riproduzione riservata