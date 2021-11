EAV: dal primo gennaio una totale trasformazione con tre nuovi dirigenti nell’ottica del ricambio generazionale

(FERPRESS) – Roma, 17 NOV – La direzione trasporto ferroviario, a seguito di regolare concorso e nell’ottica del ricambio generazionale, subirà a partire dal primo gennaio una totale trasformazione con tre nuovi dirigenti (età media 45 anni). Sono risultati vincitori un dirigente proveniente da Trenitalia che assumerà la direzione e coordinerà le attività degli altri due dirigenti neoassunti, provenienti rispettivamente da ALSTOM/Ferrari (manutenzione materiale rotabile) e da EAV stessa (produzione servizio ferroviario).

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it