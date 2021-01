EAV: da oggi circola sulle linee flegree un treno con la scritta “IO MI VACCINO”

(FERPRESS) – Napoli, 18 GEN – Da oggi circola sulle linee flegree un treno con la scritta “IO MI VACCINO”. Si tratta di un treno fabbricato nel 1960 che era stato ricoperto di scritte di writers e che ad opera di un gruppo di volontari è stato ridipinto per sensibilizzare tutti al tema della prevenzione e della necessità di una vaccinazione di massa.

