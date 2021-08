EAV: convenzione con Comune di Monte di Procida per collegamento Torregaveta-Acquamorta gratuito da 8 agosto a 22 settembre

(FERPRESS) – Napoli, 6 AGO – Visto il notevole interesse turistico rivestito dal Porto turistico di Acquamorta, EAV ha introdotto, nei propri servizi, la linea circolare Acquamorta – Monte di Procida – Acquamorta, al fine di facilitare il raggiungimento del Porto anche ai viaggiatori della linea ferroviaria Cumana.

