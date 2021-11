EAV: Conferenza di servizi riassetto stradale aree limitrofe nuova stazione di Villa Regina- Antiquarium

(FERPRESS) – Napoli, 17 NOV – Ieri, 16 novembre 2021, si è tenuta presso gli uffici EAV di Fuorigrotta una conferenza di servizi promossa al fine di definire il riassetto stradale delle aree limitrofe e circostanti la nuova stazione di Villa Regina- Antiquarium delle linee vesuviane. Sono intervenuti il Sindaco di Torre Annunziata Vincenzo Ascione e gli assessori del Comune di Boscoreale Luca Giordano (Lavori Pubblici) ed Ernesto Furore (Urbanistica).

