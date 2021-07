EAV-CISCO-EXIANS: presentato Progetto Treno Sicuro sulle linee Vesuviane

(FERPRESS) – Napoli, 20 LUG – Maggiore sicurezza per i passeggeri grazie al diretto collegamento con la Centrale Operativa di EAV e con le forze dell’ordine, collegamento treno-stazione per monitoraggio di dati, immagini e posizionamento del treno oltre che servizi a bordo più efficaci grazie agli schermi nelle carrozze e alla possibilità di accesso wi-fi. Tutto questo rientra nel progetto “Treno sicuro” presentato questa mattina a Napoli dal Presidente e DG di EAV Umberto De Gregorio alla presenza dell’Assessore alla Ricerca, Innovazione e Start Up della Regione Campania, Valeria Fascione.

