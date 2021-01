EAV: ANSFISA limita velocità a 50 km/h su tratte ferroviarie Benevento-Napoli e Piedimonte Matese- Napoli

(FERPRESS) – Napoli, 14 GEN – Ieri 13 gennaio 2021 è stato rilasciato da parte dell’ ANSFISA, organo preposto al controllo delle reti in argomento sulle quali da poche settimane ha assunto l’operatività, il nuovo “Certificato di Sicurezza” per l’Impresa Ferroviaria EAV.

