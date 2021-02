EAV: analisi del rischio, buoni i risultati delle azioni per la sicurezza dei viaggiatori e per il patrimonio aziendale.

(FERPRESS) – Napoli, 3 FEB – Il Documento di Analisi del Rischio, appena redatto dalla Security di EAV, evidenzia come nell’anno 2020 gli eventi di natura criminosa perpetrati a danno di EAV hanno subito una drastica riduzione risentendo dell’emergenza sanitaria COVID-19 che ha imposto una serie di misure restrittive per contrastare la diffusione del virus tra cui limitazioni all’uso dei mezzi del trasporto pubblico e quindi minori occasioni per porre in essere azioni delinquenziali.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 3/2/2021 h 15:35 - Riproduzione riservata