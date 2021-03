EAV al fianco dell’associazione Artemide per il contrasto alla violenza sulle donne

(FERPRESS) – Napoli, 17 MAR – Firmato oggi il contratto tra EAV e l’Associazione Artemide che darà alle donne vittime di violenza un luogo sereno dove poter chiedere supporto in caso di difficoltà.

Artemide, questo il nome dell’associazione che da anni gestisce uno sportello antiviolenza a disposizione di quelle donne che vivono casi di abusi e violenza in famiglia, con l’obiettivo di fornire consulenza legale, psicologica e di indirizzo per il mondo del lavoro.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it