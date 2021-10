EAV: a settembre più treni e più personale. Obiettivo strategico mille assunzioni

(FERPRESS) – Napoli, 1 OTT – Nel mese di Settembre abbiamo avuto mediamente in servizio sulle linee vesuviane 64 treni. Un record dal lontano 2010. Nel 2011 si toccò il fondo con 42 treni, nel 2013 erano mediamente 50, nel 2018 erano 56, oggi siamo a 64. In attesa di altri 10 treni revampizzati da immettere in servizio ed in attesa dei 40 treni nuovi ordinati a Stadler.

