easyJet investe ancora su Palermo: dal 2 dicembre opererà il primo volo del mattino per Milano

(FERPRESS) – Palermo, 13 OTT – easyJet, compagnia aerea leader in Europa, intensifica l’offerta tra l’aeroporto di Palermo e Milano Malpensa e, a partire dal 2 dicembre 2021, opererá il primo volo del mattino. Il nuovo collegamento, che decollerá dallo scalo palermitano alle ore 7, sará operativo ogni giorno durante tutta la stagione invernale 2021-2022.

“Un aereo in night stop è un segno di rafforzamento della partnership con easyJet – dice Giovanni Scalia, amministratore delegato di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto internazionale ‘Falcone Borsellino’ di Palermo – ma è anche un riconoscimento della centralità di Palermo nei piani di sviluppo delle compagnie aeree, in questo periodo di ripresa del traffico voli e passeggeri”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it