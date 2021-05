easyJet inaugura il primo volo tra Olbia e Milano Bergamo e annuncia l’avvio di nuove rotte

(FERPRESS) – Bergamo, 28 MAG – Per la prima volta, il cielo sopra Bergamo si tinge di arancione: il volo EJU 3367 di easyJet proveniente da Olbia è atterrato oggi a Milano Bergamo alle ore 10:25, accolto con il tipico “battesimo dell’acqua” (water cannon salute), per ripartire alla volta della Costa Smeralda alle ore 11:00.

Si tratta del volo inaugurale della rotta Milano Bergamo – Olbia, con cui easyJet, compagnia leader in Europa, avvia le proprie operazioni dall’aeroporto di Milano Bergamo. A partire da oggi fino al 23 ottobre, infatti, la compagnia opererà un collegamento giornaliero tra lo scalo bergamasco e quello sardo, cui se ne aggiungerà un secondo nel periodo tra il 19 luglio e il 5 settembre.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 28/5/2021 h 16:15 - Riproduzione riservata