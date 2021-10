e-Mobility: Charge4Europe raggiunge gli oltre 200.000 punti di ricarica in tutta Europa

(FERPRESS) – Milano, 6 OTT – Charge4Europe, la joint venture tra DKV Mobility e Innogy eMobility Solutions, uno dei principali fornitori di mobilità in Europa, ha raggiunto il collegamento di oltre 200.000 punti di ricarica in tutto il continente. L’ambizioso obiettivo di attivare 180.000 punti inizialmente stabilito per il 2021 è stato superato! In soltanto un anno, il numero dei punti di ricarica è infatti raddoppiato rispetto a settembre 2020, quando la partnership ha inaugurato il punto di ricarica numero centomila.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 6/10/2021 h 10:45 - Riproduzione riservata