È Gaetano Vinci il Presidente degli Agenti Marittimi siciliani, succede a Domenico Speciale

(FERPRESS) – Roma, 28 MAG – È Gaetano Vinci il nuovo Presidente di Asamar Sicilia. Titolare della Vinci Marittima, da oltre quarant’anni operativa nel porto di Augusta, Gaetano Vinci, che ha già ricoperto il ruolo di Vice Presidente regionale e componente del Consiglio Nazionale di Federagenti, raccoglie il testimone da Domenico Speciale, che è stato al timone dell’Associazione Agenti Marittimi siciliani dal febbraio 2019.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it