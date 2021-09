DSV acquisisce la divisione Global Integrated Logistics per €4 mld e diventa il terzo operatore mondiale

(FERPRESS) – Milano, 2 SET – A soli due anni dall’acquisizione di Panalpina, DSV, player mondiale specializzato in soluzioni di logistica e trasporto, annuncia l’acquisizione di Global Integrated Logistics (GIL) da Agility, società basata in Kuwait e uno dei principali operatori mondiali di spedizioni e logistica conto terzi. Il valore dell’operazione è pari a 4,06 miliardi di euro e rende DSV il terzo spedizioniere al mondo per dipendenti (oltre 75.000 in 90 Paesi) e per fatturato (18,7 miliardi di euro).

Pubblicato da COM il: 2/9/2021 h 10:41 - Riproduzione riservata