Draghi: federMobilità, bene su scuola. Ruzziconi, noi pronti a fare la nostra parte per TPL

(FERPRESS) – Roma, 17 FEB – federMobilità, l’associazione che riunisce le amministrazioni responsabili del governo della mobilità, esprime piena soddisfazione per le linee guida indicate da Mario Draghi, oggi nel suo discorso al Senato per la fiducia, per costruire la scuola di domani: rivedere il disegno del percorso scolastico annuale, allineare il calendario scolastico alle esigenze derivanti dall’esperienza vissuta dall’inizio della pandemia e progettare il ritorno a scuola in sicurezza.

“Sono tutte misure che noi di federMobilità appogiamo e per le quali stiamo cercando di avviare dei tavoli di lavoro coinvolgendo tutti gli interessati. Il ritorno a scuola sì ma in piena sicurezza e per questo è importante rivedere il sistema del trasporto pubblico” – dichiara Giuseppe Ruzziconi, presidente di federMobilità”.

E di questo si parlerà domani, 18 febbraio, durante il convegno organizzato dall’associazione in video conferenza “Una proposta per l’organizzazione futura della scuola, della mobilità e degli orari delle città”: una fotografia della scuola italiana, come è lo scenario oggi e come dovrà essere domani. È previsto l’intervento del neoministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi.

Programma convegno

https://www.ferpress.it/wp-content/uploads/2021/01/programma-definitivo.pdf

Link per la registrazione

http://bit.ly/federmobilita18feb2021

