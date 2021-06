Doppelmayr si aggiudica il contratto per la cabinovia urbana nell’area metropolitana di Parigi

(FERPRESS) – Roma, 11 GIU – Île-de-France Mobilités, l’autorità dei trasporti dell’Île-de-France nell’area metropolitana di Parigi, ha assegnato a Doppelmayr l’appalto per la costruzione di una funivia urbana. 20.000 abitanti e 6.000 posti di lavoro si trovano nell’immediato bacino di utenza del collegamento funiviario previsto. Questa nuova soluzione di trasporto ridurrà i tempi di viaggio, consentirà spostamenti diretti e colmerà le lacune esistenti tra la metropolitana, il tram e gli autobus. La sua entrata in servizio pubblico è prevista per il 2025.

Pubblicato da COM il: 11/6/2021 h 12:57 - Riproduzione riservata