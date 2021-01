Doppelmayr: la cabinovia Kumme è il nuovo highlight di Zermatt. Impianto all’avanguardia e con massimi livelli di sicurezza

(FERPRESS) – Roma, 25 GEN – Da dicembre, la cabinovia Kumme è il nuovo highlight di Zermatt. È la prima funivia AURO di Doppelmayr/Garaventa. AURO sta per Autonomous Ropeway Operation. Nel caso della nuova cabinovia a 10 posti di Zermatt (CH), sia la stazione a valle che quella a monte sono prive di personale – mentre un operatore nella stazione intermedia ha una supervisione completa dell’impianto.

Questo impianto è all’avanguardia e colpisce per l’intelligente tecnologia integrata e per i massimi livelli di sicurezza. AURO segna la strada per il futuro della mobilità su fune.

La società di gestione, Zermatt Bergbahnen, e Doppelmayr/Garaventa sono lieti di inaugurare la prima funivia AURO. La nuova cabinovia a 10 posti di Kumme vanta numerose particolarità e punti di forza tecnici. Tre stazioni, la linea di 3.192 m e le 56 cabine sono dotate della più moderna tecnologia funiviaria di Doppelmayr/Garaventa.

Cosa c’è di eccezionale in questo impianto: è gestito da una sola persona. Sia la stazione a valle che quella a monte non sono presidiate. Il centro operativo della funivia (ROC) si trova nella stazione intermedia. Da qui, un operatore fisico ha una visione d’insieme di tutto l’impianto in ogni momento attraverso la videosorveglianza in tutte

le stazioni. La maggior parte dei guasti può essere risolta da questo punto. Se necessario, un secondo operatore funiviario, che funge da sostituto e svolge una vasta gamma di compiti nella stazione sciistica, può essere rapidamente impiegato.

Sicura e senza barriere architettoniche

I banner informativi posti sopra i piani di imbarco della stazione indicano, tra l’altro, il funzionamento autonomo. Un pulsante di arresto di emergenza e un sistema di interfono per i passeggeri sono installati ad ogni portale di accesso per consentire la comunicazione diretta con l’operatore funiviario nel ROC, in caso di necessità. L’imbarco in cabina è privo di barriere in quanto la geometria del predellino sulle 56 cabine OMEGA V è progettata per un accesso completamente a livello con il piano di stazione. Per un maggiore comfort durante l’imbarco, i passeggeri portano

semplicemente i loro sci nelle spaziose cabine e li ripongono nel sistema portasci TWISTIN integrato nel pavimento delle cabine.

Grazie alla nuova cabinovia e all’installazione di nuovi impianti di innevamento, Zermatt Bergbahnen si aspetta un massiccio miglioramento dell’intera stazione di sport invernali in termini di trasporto e qualità delle piste. “Le prime settimane dall’apertura di questo capolavoro di ingegneria e lo sviluppo positivo delle frequenze hanno dimostrato il massiccio miglioramento della stazione sciistica ai piedi del Rothorn. Siamo sicuri che questo progetto funiviario aprirà la strada all’innovazione tecnica al di là della destinazione Zermatt”, afferma Markus Hasler, CEO di Zermatt

Bergbahnen AG.

