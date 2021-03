Domani il primo incontro de La Primavera di For.Fer per l’aggiornamento dei professionisti

(FERPRESS) – Roma, 24 MAR – In programma per domani il primo appuntamento dedicato alle dinamiche del Settore ferroviario, che inaugura gli incontri gratuiti de La Primavera di For.Fer, ciclo di webinar organizzato dal centro d’eccellenza per la formazione ferroviaria con l’obiettivo di avvicinare i professionisti del settore ad argomenti professionali importanti per la crescita personale e dell’azienda.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 24/3/2021 h 16:08 - Riproduzione riservata