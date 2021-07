DL Semplificazioni: Europa Verde, non garantisce sostenibilità ambientale

(FERPRESS) – Roma, 23 LUG – “Il decreto Semplificazioni appena approvato alla Camera, tramite voto di fiducia, non garantisce quella sostenibilità ambientale che dovrebbe guidare l’attuazione, anche dal punto di vista normativo, del PNRR, il quale, nelle risorse stanziate, non affronta la sfida epocale della transizione ecologica. Dispiace constatare che gli ambientalisti presenti in Parlamento non abbiano ritenuto necessario essere presenti in Aula per votare contro questo scempio e questo governo del greenwashing e della paura”.

Pubblicato da COM il: 23/7/2021 h 15:11 - Riproduzione riservata