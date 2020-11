Dl Ristori: Pastorino (Leu): emendamento per aumentare contributo a compagnie portuali

(FERPRESS) – Roma, 6 NOV – “Al Senato abbiamo presentato, come Liberi e uguali, un emendamento al decreto Ristori per aumentare a 6 milioni di euro il contributo ai soggetti fornitori di lavoro portuale di cui all’art. 17 della legge 84/ 1994, e quindi anche a favore della compagnia unica del Porto di Genova. Nel decreto Rilancio erano stati previsti 4 milioni, ma vista la situazione attuale e la proiezione in ulteriore diminuzione degli avviamenti fino alla fine dell’anno, rendono necessario un nuovo intervento, così come hanno messo in evidenza, oltre la Culmv, anche i sindacati e l’Autorità portuale”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 6/11/2020 h 16:01 - Riproduzione riservata