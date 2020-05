Dl Rilancio: Sindacati, servono provvedimenti per Alitalia e trasporto aereo in crisi

(FERPRESS) – Roma, 14 MAG – “Il Governo vari rapidamente il decreto Rilancio supportando, oltre che il piano di sviluppo di Alitalia, anche le necessità di tutte le compagnie e le imprese del trasporto aereo”. Così Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ta in una lettera ad Alitalia e ai ministri dei Trasporti e dello Sviluppo Economico Paola De Micheli e Stefano Patuanelli, spiegando che “per il settore in profonda crisi dopo la pandemia Covid, serve il ripristino del finanziamento strutturale del Fondo straordinario del trasporto aereo, la creazione di un fondo di settore per sostenere le aziende italiane danneggiate dalla pandemia e l’applicazione del contratto nazionale di settore quale riferimento minimo per tutte imprese del trasporto aereo”.

14/5/2020 h 08:29