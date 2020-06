DL Rilancio: Scagliusi (M5S), ok emendamento per incentivi a moto elettriche anche senza rottamazione

(FERPRESS) – Roma, 30 GIU – “Grazie a un emendamento del MoVimento 5 Stelle a mia prima firma approvato ieri, il decreto Rilancio introdurrà una importante novità per chi vuole acquistare motocicli, ciclomotori, tricicli e quadricicli elettrici delle categoria da L1e a L7e. Abbiamo esteso l’incentivo precedentemente introdotto anche a chi non ha un veicolo da rottamare della stessa categoria”. Lo afferma Emanuele Scagliusi, capogruppo del MoVimento 5 Stelle in commissione Trasporti alla Camera.

Pubblicato da COM il: 30/6/2020 h 13:41 - Riproduzione riservata