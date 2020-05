Dl Rilancio: Forum FerCargo, bene le misure di sostegno al trasporto ferroviario merci. Ora risolvere le criticità a costo zero

(FERPRESS) – Roma, 22 MAG – Il Forum FerCargo, in una nota, chiede al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, una particolare attenzione a quelle criticità che, nonostante l’adozione delle misure presenti nel Decreto Rilancio, continuano a pesare sulle imprese del trasporto ferroviario merci, molte di esse risolvibili a costo zero.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it