Dl Rilancio: Confitarma, bene ordine del giorno su ripartenza delle crociere tra porti nazionali

(FERPRESS) – Roma, 10 LUG – Confitarma esprime apprezzamento per l’ordine del giorno al Decreto Rilancio,

presentato dai deputati Lorenzin, Navarra e Gariglio e approvato dalla Camera dei deputati che impegna il Governo a rispondere positivamente alle istanze presentate e sostenute con forza dalla Confederazione Italiana Armatori in

materia di ripartenza delle crociere tra porti nazionali e riconoscimento di un concreto sostegno alle aziende operanti con navi iscritte nel Primo registro.

