DKV presenta il nuovo e-shop per ordinare le carte carburante online in modo semplice e veloce

(FERPRESS) – Milano, 23 DIC – DKV Euro Service, l’azienda europea leader nei servizi per la mobilità, presenta il nuovo e-shop, facilmente raggiungibile anche dal sito www.dkv-card.it.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it