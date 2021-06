DKV Mobility dà il via alla collaborazione con NewMotion. Per i clienti 10 mila punti di ricarica in Paesi Bassi, Germania e Regno Unito

(FERPRESS) – Ratingen, 28 GIU – Charge4Europe, joint venture di DKV e innogy eMobility Solutions, e NewMotion hanno recentemente siglato un accordo. NewMotion è leader nelle soluzioni di ricarica intelligente per veicoli elettrici ed è una società del gruppo Shell. Tramite questo accordo, i clienti DKV avranno accesso a 10.000 punti di ricarica nei Paesi Bassi, in Germania e nel Regno Unito. I punti di ricarica, inoltre, sono accessibili da subito.

Pubblicato da COM il: 28/6/2021 h 16:12 - Riproduzione riservata