DKV Mobility conclude con successo l’acquisizione di Smart Diesel Group

(FERPRESS) – Roma, 1 SET – DKV Mobility, fornitore europeo di servizi per la mobilità, ha finalizzato con successo l’acquisizione di Smart Diesel e Tax Refund (“Smart Diesel Group”), dopo aver ricevuto approvazione, ad aprile, da parte delle autorità antitrust della Romania. Unendo le forze con il gruppo Smart Diesel, fornitore di soluzioni complete di rifornimento e rimborso leader nel Paese, DKV Mobility è destinata a rafforzare la propria presenza sul mercato e ad espandere la sua base di clienti nell’Europa orientale.

