DKV Euro Service: Berardelli, nostro obiettivo di contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2 attraverso prodotti sostenibili

(FERPRESS) – Roma, 29 LUG – “Circa il 18% delle emissioni di CO2 in Europa sono causate dal trasporto su gomma. Ecco perché il nostro obiettivo di contribuire alla riduzione di questo impatto, attraverso prodotti sostenibili, sta diventando una mission sempre più cruciale”.

Questo il commento di Marco Berardelli, ‎Managing Director DKV Euro Service Italia alla notizia l’Ue stanzierà di 2,2 miliardi di euro per 140 progetti sui trasporti con lo scopo di supportare il completamento della rete infrastrutturale, lo sviluppo della sostenibilità ambientale e la creazione di nuovi posti di lavoro.

“Stiamo lavorando affinché la rete di ricarica elettrica DKV, su scala europea – prosegue Berardelli – vada ben oltre i 75.000 punti di ricarica già attivi, diventando nel medio periodo la più grande rete di e-charge in Europa.

Anche a livello italiano già da tempo lavoriamo costantemente per l’ulteriore sviluppo del nostro network di ricarica elettrica e rifornimento alternativo, che ad oggi conta oltre 8.500 punti di ricarica pubblici e più di 2.000 stazioni di carburanti alternativi (GPL, LNG e CNG).

Uno dei nostri obiettivi più importanti è quello di diventare il primo fornitore di mobilità green in Europa, sempre più attento alle esigenze del mercato e con tutti i requisiti per plasmare il futuro della mobilità.

Ancora una volta vogliamo restare fedeli alla nostra mission: You drive, we care, e vogliamo farlo guidando il mondo dei trasporti in una direzione sempre più sostenibile.

Lo facciamo attraverso la DKV CARD +CHARGE, che permette di ricaricare il veicolo elettrico presso le colonnine convenzionate in tutta Europa. Laddove le emissioni di CO2 non possono essere evitate, lo facciamo offrendo ai nostri clienti la possibilità di compensarle utilizzando la nostra DKV CARD CLIMATE, la carta carburante eco-sostenibile che consente al proprio parco veicolare di viaggiare completamente a impatto zero.

Con queste scelte stiamo dimostrando di avere le forze per sostenere tutti i cambiamenti che si prevedono nel settore dei trasporti, e continueremo a lavorare per anticipare i bisogni dei nostri partner e clienti, il tutto in un’ottica sempre più eco-sostenibile”

Pubblicato da GR il: 29/7/2020 h 13:16 - Riproduzione riservata