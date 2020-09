DKV Euro Service: attivo il nuovo portale per la prenotazione di traghetti in partnership con Freightlink

(FERPRESS) – Roma, 22 SETT – DKV Euro Service, fornitore di servizi di mobilità in Europa, presenta il nuovo portale DKV per la prenotazione dei traghetti creato in collaborazione con Freightlink, una delle principali agenzie internazionali per la vendita di biglietti per traghetti, che unisce l’esperienza di Freightlink con la semplicità e trasparenza della fatturazione DKV. Lo comunica la stessa azienda con una nota stampa.

Il servizio di prenotazione è disponibile per più di 1000 collegamenti via traghetto, in aggiunta all’attuale offerta di traghetti, con le principali compagnie di navigazione. È inoltre possibile confrontare i prezzi delle varie soluzioni e ricevere anche delle opzioni di tragitti alternativi.

Il servizio si occupa anche di eventuali storni e modifiche e prende in carico anche richieste per i trasporti speciali. Il sito è consultabile in ben 12 lingue diverse e, in caso di necessità, è possibile chiamare l’hotline multilingua, attiva dalle 7:00 alle 24:00, 7 giorni su 7.

Il pagamento tramite DKV CARD, inoltre, garantisce la comodità e la trasparenza della fatturazione DKV.

“Il nuovo servizio per la prenotazione di traghetti completa ancora di più l’offerta di DKV per l’autotrasporto e riteniamo sia particolarmente importante per un paese come il nostro, che ha necessità di portare le merci verso le nostre isole e verso i principali porti del mediterraneo e d’Europa” ha commentato Marco Berardelli, Managing Director di DKV Euro Service Italia.

