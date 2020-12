DKV espande l’accettazione del pagamento pedaggio in Bulgaria con DKV BOX EUROP

(FERPRESS) – Milano, 30 NOV – I clienti DKV possono fin da subito pagare il pedaggio in Bulgaria utilizzando il proprio DKV BOX EUROPE. Il fornitore di servizi per la mobilità DKV, collega in questo modo sempre più Paesi europei con un unico dispositivo interoperabile per il pagamento del pedaggio.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 30/11/2020 h 16:28 - Riproduzione riservata