DITECFER: 4 PMI del ferroviario italiano selezionate per testare la metodologia-pilota “RailActivation”

(FERPRESS) – Roma, 29 OTT – I 3 Soci DITECFER Elfi Electronics, Te.Si.Fer. e Tecnau Transport Division, toscane, assieme alla Ferretti S.r.l., ligure, sono le 4 PMI italiane selezionate tra le 20 europee di Germania, Gran Bretagna, Grecia, Italia, Romania, Spagna, operanti nel settore ferroviario che testeranno per prime la metodologia-pilota “RailActivation” per la Workplace Innovation.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it