DiscoverEU: la Commissione europea fornirà pass ferroviari gratuiti a 60 000 europei tra i 18 e i 20 anni

(FERPRESS) – Roma, 11 OTT – Grazie a DiscoverEU la Commissione europea fornirà pass ferroviari gratuiti a 60 000 europei di età compresa tra i 18 e i 20 anni. Sarà possibile presentare domanda dalle 12.00 di domani, 12 ottobre, alle 12.00 del 26 ottobre, per poter viaggiare nel 2022, che sarà proclamato Anno europeo dei giovani.

