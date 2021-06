Disagi su strade Liguria: Fai-Conftrasporto chiede esenzione dei pedaggi e ristori ai mezzi pesanti

(FERPRESS) – Roma, 28 GIU – Ancora disagi sulle strade della Liguria: ristori ed esenzione dai pedaggi. Sono le misure che il coordinamento regionale Fai-Conftrasporto considera indispensabili per rispondere alle difficoltà affrontate quotidianamente, da mesi, dalle imprese di autotrasporto che operano lungo le vie di collegamento interessate dai cantieri, anche i questo periodo estivo.

“Non siamo contrari ai ristori, anzi – precisa Davide Falteri, presidente di Fai Liguria, la Federazione degli Autotrasportatori Italiani che aderisce a Conftrasporto-Confcommercio – Siamo altrettanto convinti però che la misura alternativa dell’esenzione dai pedaggi autostradali sia al momento più immediata e concreta”.

